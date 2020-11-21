لليوم الثالث على التوالي.. اليابان تسجل أعلى مستوى يومي لحالات كورونا

سجلت اليابان ارتفاعًا يوميًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لليوم الثالث على التوالي يوم أمس الجمعة، وفق ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 2427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يبلغ عدد الذين أصيبوا بالوباء على مستوى البلاد حاليًا أكثر من 128377 ألف حالة، أما المتوفين بـ Covid-19 فوصلوا إلى ما لا يقل عن 1976حالة وفاة.

وسجلت محافظة أوساكا أيضًا ارتفاعًا يوميًا آخر بلغ 370 حالة جديدة.

طلب حاكم أوساكا، يوشيفومي يوشيمورا ، من السكان تجنب تناول الطعام مع أكثر من خمسة أشخاص ولمدة تزيد عن ساعتين خلال الأسبوعين المقبلين.

كما طلبت حكومة أوساكا من المواطنين المسنين المعرضين لمخاطر عالية القيام بنزهات أساسية فقط خلال نفس الفترة.

أضافت العاصمة اليابانية طوكيو 522 حالة جديدة ، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 36778.

يأتي هذا بينما تواصلت وتيرة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، ما يعكس قفزة كبيرة لتفشي الوباء في العالم، الذي صار يقترب من 60 مليون إصابة.

وفق ماذكرت وكالة رويترز، فقد سجل العالم رقمًا جديدًا للوفيات لتصل إلى 1,365,111 حول العالم، وبلغ العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا 57889287، والولايات المتحدة ، الدولة الأكثر تضررا ، لديها 12268678 حالة ، وتوفي لديها 260235.

تليها الهند التي لديها 9050613 حالة والبرازيل (6020164) وفرنسا (2109.170) وروسيا (2039926) .

وأبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 193000 حالة أمس الجمعة ، وهو أعلى مستوى يومي جديد للحالات لليوم الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت قناة سي إن إن ، عن جامعة جونز هوبكنز ، وهو أعلى إجمالي للوباء ، وتم تسجيل أعلى مستوى يومي سابق في 19 نوفمبر ، مع 187833 حالة.

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 11908395 حالة إصابة بـ Covid-19 ، بما في ذلك 254383 حالة وفاة ، على مستوى البلاد.

تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن، حيث أن أمريكا هي البلد الاولى في العالم التي يستوطن فيها الوباء.

وفي كندا المجاورة ستغلق أكبر مدينة بها لمدة 28 يومًا على الأقل، حيث ستغلق مدينة تورنتو للحد من انتشار Covid-19 ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب رئيس وزراء أونتاريو نُشر أمس الجمعة.

وسيدخل الإغلاق حيز التنفيذ يوم الاثنين ويشمل منطقة بيل ، التي تعد جزءًا من منطقة تورنتو الكبرى.