من أجل تعزيز السلام.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الأفريقي الكبير

عقدت اللجنة الفنية والاستشارية للمتحف الكبير لأفريقيا "GMA"، اجتماعها السادس عبر خاصية الفيديوكونفرانس؛ في إطار من انتشار جائحة COVID-19.

وحضر الاجتماع الافتراضي أعضاء اللجنة الفنية والاستشارية للمتحف الكبير لأفريقيا يمثلون الجزائر والكاميرون وإثيوبيا وغانا وكينيا وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، هذا بالإضافة إلى ممثلون عن صندوق التراث العالمي الأفريقي وخبراء ثقافيون وتراث مستقلون وممثلون عن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في أديس أبابا ، إثيوبيا ، ومن مفوضية الاتحاد الأفريقي.

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وكانت الأهداف الرئيسية للاجتماع الافتراضي هي مراجعة ومناقشة حالة مشروع التقييم العالمي للبيئة البحرية وتقديم الدراسة الاستقصائية عن المشاورة العامة للتقييم العالمي للبيئة البحرية، فضلا عن دراسة حالة الموافقة على اتفاق المضيف بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والجزائر بشأن المتحف الأفريقي.

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كما هدف الاجتماع إلى مناقشة تشغيل موقع GMA المؤقت وإطلاق المعرض القاري في عام 2021 في Villa du Traite ؛ ومشروع النظام الأساسي لمتحف إفريقيا الكبير (GMA).

ما هو المتحف؟

المتحف الافريقي الكبير هو مبادرة أطلقها الإتحاد الأفريقي في يوليو 2016، ليكون مقره في الجزائر العاصمة كمشروع رائد لأجندة 2063 في خطته التنفيذية العشرية الأولى.

سيتم إطلاق المعرض في عام 2021 كجزء من عام الفنون والثقافة والتراث الذي وافق المجلس التنفيذي على موضوعه على أنه: `` الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها ''.

فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي للمتحف الكبير لأفريقيا ، استعرض الاجتماع مشروعه الثاني وقدم مدخلات وثيقة الصلة ومحددة سيتم تضمينها في المسودة لمزيد من المراجعة خلال الاجتماع السابع للجنة الفنية والاستشارية للتقييم العالمي للبيئة البحرية المزمع عقده في مارس 2021.

فيما يتعلق بالموافقة على مشروع اتفاق المضيف بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة الجزائر ، دعا الاجتماع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الانتهاء من الموافقة على الاتفاقية للسماح بالتوقيع عليها بحلول (ديسمبر) 2020.

الميثاق الأفريقي

يعترف الميثاق الأفريقي للنهضة الثقافية الأفريقية بالدور المهم الذي تدفعه الثقافة في تعبئة وتوحيد الناس حول المثل العليا المشتركة وتعزيز الثقافة الأفريقية لبناء المثل العليا للوحدة الأفريقية. يهدف مشروع المتحف الإفريقي الكبير إلى خلق وعي حول القطع الأثرية الثقافية الواسعة والديناميكية والمتنوعة في إفريقيا والتأثير الذي كان لأفريقيا ولا يزال على ثقافات العالم المختلفة في مجالات مثل الفن والموسيقى واللغة والعلوم وما إلى ذلك.

سيكون المتحف الأفريقي الكبير مركزًا محوريًا للحفاظ على التراث الثقافي الأفريقي وتعزيزه.

سيكون المتحف الأفريقي الكبير مسؤولًا عن جمع وحفظ ودراسة وتفسير وعرض ثقافات إفريقيا المتنوعة وتراثها وتاريخها وجمالها الطبيعي المتميز ، من أجل التكامل والمشاركة بين الثقافات والازدهار الاقتصادي.

من خلال مجموعاته وأنشطته ودعوته، سيُلهم المتحف الأفريقي الكبير الأجيال لتسخير تاريخ القارة وأوقافها للتقدم وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية والتكامل والتضامن واحترام القيم والتفاهم المتبادل من أجل تعزيز السلام وتعزيز الإيجابية صورة افريقيا.