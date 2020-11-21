مقتل 8 أشخاص في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول.. فيديو

هزت سلسلة انفجارات، اليوم السبت، وسط العاصمة الأفغانية كابول، وسط معلومات عن سقوط ضحايا وإصابات جراء الانفجار.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" بمقتل 8 أشخاص على الأقل خلال الهجمات الصاروخية في كابول.

فيما أكدت وسائل إعلام محلية وقوع إصابات عدة جراء الانفجار، وسقوط أحد الصواريخ في محيط السفارة الإيرانية بكابول.

ووقعت الانفجارات في أجزاء مكتظة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشمالية.

ورصد مقطع فيديو لحظة هروب السكان المدنيين وحالة من الهلع وسط كابول، لحظة الانفجار، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المقاطع تظهر سلسلة الانفجارات الضخمة في كابول، والدمار الناجم عنها.

وسمعت صافرات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها، وهي عبار عن حي كبير شديد التحصين يضم مقار عشرات الشركات العالمية والعاملين فيها.

كانت السفارة الأمريكية في كابول حذرت مواطنيها مؤكدة أن الوضع الأمني ​​في أفغانستان غير مستقر للغاية، موضحة أن التهديد لا يزال حرجا.

وتأتي الانفجارات قبيل اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر.