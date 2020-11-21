10 ملايين جرعة من لقاح كورونا.. إسرائيل تشتري المزيد من لقاحات أكسفورد

أبرمت إسرائيل صفقة مع بريطانيا لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، وفق ما نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، السبت.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الاتفاق مع شركة أسترازينيكا البريطانية لشراء 10 ملايين جرعة من لقاحها الذي طوره علماء من جامعة أكسفورد.

وقالت الصحيفة إنه فى حالة إتمام الصفقة ستكون الثالثة من نوعها بعد اتفاق إسرائيل مع شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتين لشراء ملايين الجرعات من لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في عقب نشر شركة أسترازينيكا نتائج تجاربها السريرية الثانية، والتي أظهرت أن اللقاح يحدث استجابة مناعية قوية لدى الأصحاء الأكبر عمرا تحديدا.

واعتبرت الشركة أن النتيجة مشجعة، وأنها بصدد الانتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب، على أن تعلن النتائج الحاسمة والنهائية خلال أسابيع.

من جانبه قال بنيامين نتنياهو: "سياستي هي أن كل من يريد لقاحا يجب أن يكون قادرا على الحصول عليه"، وهذه تعتبر إشارة واضحة لعدم تطبيق الحكومة لقانون يجبر جميع السكان على تلقى التطعيم.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنواصل العمل لضمان حصولنا على أكبر عدد من اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين، من أكبر عدد ممكن من المصادر وبأسرع وقت ممكن".

وفقا لبيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة، ستتلقى إسرائيل اللقاح حال نجاحه.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل عملها لإنتاج لقاح خاص بها ضد الفيروس التاجي، حيث أكد المعهد البيولوجي الإسرائيلي، أن اللقاح الإسرائيلي ضد فيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الصيف المقبل.

وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الإصابات في إسرائيل أوشكت على ملامسة حاجز 230 ألف إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء، منها ما يزيد على 2700 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 19.

وشهدت المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا مشاركة 560 متطوعا، منهم 240 شخصا تزيد أعمارهم على 70 عاما، حيث قسموا إلى مجموعات تلقت إما جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح، أو دواء وهمي.

وتواصلت وتيرة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، ما يعكس قفزة كبيرة في تفشي الوباء في العالم، الذي صار يقترب من 60 مليون إصابة.



ووفق ما ذكرته وكالة رويترز، فقد سجل العالم رقمًا جديدًا للإصابات بأكثر من 57 مليون إصابة بكوفيد 19، بينما قفزت الوفيات لتصل إلى 1,365,111 حول العالم.



وأبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 193000 حالة أمس الجمعة، وهو أعلى مستوى يومي جديد للحالات لليوم الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت قناة سي إن إن، عن جامعة جونز هوبكنز، وهو أعلى إجمالي للوباء، وتم تسجيل أعلى مستوى يومي سابق في 19 نوفمبر، مع 187833 حالة.



تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 11908395 حالة إصابة بـ Covid-19، بما في ذلك 254383 حالة وفاة، على مستوى البلاد.