نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر تعلن الحصيلة الأولية لانفجارات كابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادرها، بأن حصيلة الأولية لانفجارات كابل، 3 قتلى على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن سلسلة من الانفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابل، وسط مخاوف من سقوط ضحايا في الانفجارات.

يذكر أن "كابل"، هي عاصمة أفغانستان وأكبر مدنها والمركز الثقافي والاقتصادي للبلاد، وتقع على ضفاف نهر كابل.تحيط بها سلسة جبال هندوكوش على ارتفاع 1800 م فوق سطح البحر.

وتشهد أفغانستان، وخاصة كابل، عددًا من الانفجارات، ومنها انفجار يوم 10 سبتمبر الماضي، والذي أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، وأصيب فيه نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح.