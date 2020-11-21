نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سقوط صاروخ على السفارة الإيرانية في أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، بيانًا أعلنت فيه أن صاروخا سقط في فنائها وأصابت شظاياه مبنى السفارة.

وقال البيان، إن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها صباح اليوم سقط داخل فناء السفارة، وأصابت شظاياه المبنى الأساسي للسفارة، والزجاج، ومعدات السفارة.

وأضاف البيان، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وأن جميع موظفي السفارة بصحة كاملة.

وكانت العاصمة الأفغانية،تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه حتى الآن.