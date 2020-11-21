شروط التقسيط من جرير، جرير هي عبارة عن مكتبة كبيرة متواجدة داخل المملكة العربية السعودية ويوجد بها الكثير من المنتجات والأغراض التي يحتاج لها الكثير من الناس بشكل مستمر مثل جميع الأغراض الشخصية ويتوفر بها أيضًا جميع الأجهزة الإلكترونية وتتعامل مكتبة جرير مع العملاء بشكل تقسيط مريح وذلك عن طريق الاتفاق مع البنك، وتوفر مكتبة جرير التقسيط لمدة ستة أشهر وأثني عشر شهراً ويوجد التقسيط إلى ثمانية عشر شهر وأربعة وعشرون شهرًا، وهى وتوفر سياسة خاصة من أجل حالة رجوع المنتج أو الاستبدال وسوف نتحدث فى هذا المقال اليوم عن الشروط التي تضعها مكتبة جرير من أجل التقسيط وسوف نتحدث عن طرق الدفع الخاصة بالأقسام

قامت مكتبة جرير إضافة بعض الشروط من أجل التقسيط للعملاء وهى:

يقوم العميل بشراء أغراض بمبلغ ألف ومائتين ريال سعودي ويجب على العميل الحفاظ على فواتير الشراء

ومن أهم الشروط أن يكون لدى العميل بطاقة إئتمان الخاصة بالبنك الخاصة بأنظمة التقسيط.

ويكون العميل المتقدم بطلب تقسيط لا يقل عمره عن واحد وعشرون عاما ولا يزيد عن ستين عام.

وعندما يكون العميل موظفا حكوميا يشترط أن يكون راتبه لا يقل عن ألف وثلاثمائة ريال سعودى وتكون مدة عمله في هذه الوظيفة لا تقل عن ثلاث شهور.

قامت مكتبة جرير بتوفير عدة طرق من أجل سداد الأقساط لكى تسهل على العملاء و ديقوم العميل بإختيار طريقة الدفع المناسبة له وهى:

يمكن للعميل الدفع النقدي المباشر من خلال فرع من فروع المكتبة.

وتوفر مكتبة جرير طريقة السداد من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمكتبة.

وفر أيضًا طريقة السداد عن طريق الراتب الشهري.

يمكن أيضًا الدفع من خلال بطاقة الائتمان من خلال أى فرع من الفروع الكبيرة الخاصة بمكتبة جرير.

وطريقة الدفع من خلال ماكينات الصرف الآلى وهنا يتم خصم مبلغ ثلاثة ريال من أجل إتمام عملية السداد.

وفي النهاية قدمنا لكم كافة المعلومات الخاصة بجرير في المملكة العربية السعودية، تابعونا وسوف تجدون كل ما هو جديد عبر موقعنا الموقر.