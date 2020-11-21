كيان تاكسي بالسعودية : خطوات التسجيل ف كيان تاكسي كابتن

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كيان تاكسي بالسعودية،فرصة ذهبية للراغبين في زيادة دخلهم الشهري فإذا كنت أحد مواطني المملكة العربية السعودية وكنت مالكًا لسيارة حديثة في ذلك الحين يمكنك أن تغتنم تلك الفرصة وتسجل في فريق كيان تاكسي، التي توفر لك العمل بسيارتك في خدمة المواصلات التي تتيح لجميع سكان المملكة العربية السعودية وأيضًا تتيح نقل المرضى وأصحاب الدخول المحدودة بمقابل مناسب وذلك حسب استراتيجيات الغرض منها التكافل والدعم بين طبقات المجتمع السعودي.خطوات التسجيل ف كيان تاكسي كابتن
كيان تاكسي هي شركة اجتماعية تم تأسيسها قبل أربعة أعوام عن طريق التعاقد بين كلا من الجهات الأهلية والحكومية وكي تقوم بعملية التسجيل ككابتن في كيان تاكسي لابد من القيام باتباع الشروط التالية:
- أولًا لابد من القيام بتحميل التطبيق الخاص بشركة كيان.
- ثم نقوم بعد ذلك بإدخال بعض البيانات مثل رقم الجوال ورقم السيارة، وموديل السيارة وعدد مقاعدها وأيضًا إضافة صورة للسيارة وتحديد لونها وعدد الركاب.
- بعد إتمام إدخال البيانات يتم ارسال الكود على رقم الجوال المحدد للتأكيد، ثم نقوم بإدخال الرمز الخاص بتفعيل التطبيق.
- ثم يتم اختيار أماكن التوصيل، ثم القيام بإضافة تاريخ الميلاد وأيضًا ست أرقام من الأرقام الخاصة بهيكل السيارة.
- وننقر في النهاية على أيقونة حفظ.
- سوف تصلك رسالة عبر الهاتف محددا بها موعدك للحضور إلي مقر الشركة.
- وبهذا تكون اتممت خطوات التسجيل ككابتن في كيان تاكسي بنجاح.
وضعت شركة كيان تاكسي شروطًا لابد من توافرها في المتقدم للالتحاق وأيضًا مواصفات خاصة لسيارته ومن تلك الشروط ما يلي:
- أولًا لابد من أن تكون السيارة مسجلة بإسم الشخص المتقدم للعمل لصالح الشركة.
- لابد من أن تشتمل أوراق التقديم على صورة من الهوية الوطنية وإستمارة السيارة ورخصة القيادة واستمارة التأمين علي السيارة.
- لابد من إحضار أصول الأوراق للاطلاع عليها.
- ومن المهم والضروري أن تكون السيارة ذات موديل حديث، لا يزيد عمر موديل السيارة عن خمس سنوات.
- لابد من توافر معقم لليدين ومناديل ورقية.
- يجب حضور الاجتماع مع المسؤول لإتمام القبول.
- وفي النهاية لابد من توافر حقيبة حاملة على ظهر المقعد الأمامي للراكب.
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