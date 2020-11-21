قوانين السير الجديدة بالمملكة العربية السعودية لعام 2020

أحدث قوانين السير بالمملكة العربية السعودية لعام 2020 ، منذ عدة أشهر قامت هيئة المرور التابعة للمملكة العربية السعودية بالإعلان عن نظام جديد للمرور حيث قامت بوضع جداول جديدة للقيام بتحصيل قيمة المخالفات والغرامات، حيث فرضت على من يقوم بمخالفة المواد الخاصة بالنظام المروري الجديد التي قد تم تعديلها كي تعمل علي مواكبة مستجدات العصر وتواكب تقدم التكنولوجيا، حيث أن تلك الخطة قد بدأت كخطة وسوف تنفذها منذ يوم 27 نوفمبر عام 2018، كما أن كافة الغرامات التي وردت بجدول المخالفات المروري ولفت انتباه جميع الناس واخذوا يتساءلون حول تفاصيل تلك التعديلات إلى أن قامت المصادر المسئولة بالهيئة المرورية بالإفصاح عن تلك التعديلات الجديدة بعد أن تم الإنتهاء منها وبدأت في الدخول إلى حيز التنفيذ.

أسباب بعض الحوادث والمشكلات المرورية بالمملكة

قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بالإفصاح عن بعض أسباب الحوادث والمشكلات المرورية حيث أكدت أنه توجد عدة أسباب لحدوث مشكلات وحوادث السير، فمنها القيام بالقيادة تحت تأثير تعاطي بعض المواد المخدرة، ومنها ينتج عن القيام بالقيادة في الطريق المعاكس عكس الإتجاه المحدد لسير المركبات، ومنها ينتج عن عدم اتباع تعليمات إشارات المرور ومخالفتها أثناء عبور المشاة، ومنها ما ينتج عن عدم الالتزام بترك مسافة امنة بين المركبات مما ينتج عنه العديد من الحوادث التي قد تؤدي للوفاة لذا كان لابد من القيام بوضع قوانين رادعة للمخالفين.

العقوبة المحددة لعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات

يوم الأربعاء الماضي قامت الإدارة العامة لهيئة المرور بالمملكة بتوعية المواطنين بخصوص مسألة حوادث السير والإرشادات المرورية وأكدت علي مدي أهمية ترك مسافة الأمان المناسبة بين المركبات، وأكدت علي أن عدم ترك مسافة الأمان بين السيارات تعد محالفة قانونية لقواعد المرور تستحق العقاب وقامت بتحديد غرامة مالية علي المخالفين قدرها 300 ريال سعودي، مشيدة بالسادة المواطنين ووعيهم في الالتزام باتباع قوانين المرور لتفادي التعرض للغرامة والمسائلة القانونية وأكدت أيضًا علي تجنب القيام بالسباق والمراوغة بين السيارات علي الطريق مؤكدة أنها قد قامت بالتحذير بهذا الشأن من قبل ولكن المخالفات مازالت مستمرة مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث المؤسفة علي الطريق لذا قامت بتجريم المراوغة واعتبرها أيضًا مخالفة قانونية لتعليمات المرور حيث أنها تسبب شلل للطريق والحركة المرورية، وأيضًا تتسبب في زيادة صعوبة تحكم السائق بالمركبة.