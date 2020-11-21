طريقة عمل كروكيت البطاطس والجبنة

كروكيت البطاطس والجبنة مع غادة التلي، إلى عشاق البطاطس إليكم وصفة سهلة وبسيطة وجميلة في تجهيز البطاطس ألا وهي كروكيت البطاطس والجبنة، وتتميز تلك الأكلة بالطعم الجميل المميز، فضلًا عن أنها خفيفة وسهلة الهضم، وتتميز بأنها ذات قيمة غذائية عالية، لاحتوائها على النشويات بالإضافة إلى البروتين الحيواني، ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء نظرًا لأنها خفيفة علي المعدة وسهلة الهضم، وتعد كروكيت البطاطس والجبنة من الأطباق الجانبية التي تقدم بجانب أطباق أخري علي السفرة، كما أنها تعد من المقبلات وهي أكلة من أكلات المطبخ المصري، كما أنها سهلة سريعة التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وهذا ما يدفعنا إلى تجهيزها وطلبها.

مقدار كيلو من البطاطس المهروسة أو المسلوقة.

نصف كوب من الجبنة بارميزان.

بيض.

ملح، حسب الرغبة.

فلفل.

زيت.

جبنة كريمة مكعبات.

بقسماط مطحونة.

مقادير طبق البطاطس بالجبنةطريقة تجهيز طبق كروكيت البطاطس والجبنة

احضري إناء وقومي بمزج البيض مع البطاطس المهروسة.

في طبق آخر قومي بإضافة مقدار الجبنة البارميزان، وقلبها بشكل مستمر مع الجبنة الكريمي.

قطعي الفلفل قطع صغيرة جدًا ثم ضفيه إلى الجبنة، وقلبيها جيدًا.

قومي بتقطيع البطاطس على أشكال كروية.

احشي البطاطس بالجبنة، واغلقيها جيدًا من جميع الجوانب.

ضعيها فى الثلاجة حتى تصير متجمدة.

ثم قومي بوضعها في البيض والبقسمات.

اقلي البطاطس في زيت كثيف.

قدميها ساخنة لأسرتك، واستمتعي بالطعم الجميل المقرمش، ذو اللون الذهبي الجميل.

لماذا يطلب الأطفال كروكيت البطاطس بالجبنة

يعشق الأطفال ويطلبون بشكل دائم ومستمر كروكيت البطاطس بالجبنة، لأنها تتميز بشكل جميل ذو لون ذهبي، فضلًا عن أنها تتمتع بمذاق جيد وجميل، كما أنها ذو طبيعة مقرمشة وهذا ما يجذب الأطفال إليها، كما أن يمكن تناولها في شكل ساندويتشات يتم تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، أو أخذها معهم في المدرسة أو الرحلات، لأنها تتميز بسهولة الحشو والتناول، وتعد من الأكلات البسيطة ذو طبيعة شعبية وغير مكلفة، ويمكن تحضيرها في أى وقت.