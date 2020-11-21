دعم قنوات السداد الالكتروني بالمملكة العربية السعودية وبوابات الدفع الإلكتروني بالسعودية

دعم قنوات السداد الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، في ظل المحاولات المستمرة لكافة الدول العربية الآن وفي ظل الإجراءات الاحترازية للحد من التكدس والزحام أصبح إنشاء قنوات إلكترونية للسداد والتحصيل عبر الإنترنت، كانت المملكة العربية السعودية حريصة علي إنشاء قنوات للدفع الإلكتروني وشملت في ذلك الخدمات الحكومية عن طريق استخدام بطاقة بنكية للسداد الالكتروني وحرصت علي توسيع دائرة أستخدام الدفع الإلكتروني في أغلب المصالح الحكومية وقريبا سوف تشمل كافة المصالح الحكومية بالمملكة.

الإجراءات الحكومية لتفعيل خاصية السداد الإلكتروني

كانت وزارة المالية السعودية حريصة كل الحرص علي دعم إنشاء قنوات إلكترونية للدفع والسداد، حيث أكد الأستاذ طارق بن عبد الله الشهيب وكيل وزارة المالية السعودية على مدى الحرص الشديد للحكومة السعودية على تفعيل تلك القنوات الإلكترونية للسداد وأكد على أهمية تحويل طريقة التعاملات المالية إلى شكل رقمي لتحقيق التطور الخاص برؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 عن طريق توفير تلك القنوات التي تسهل عملية الدفع الإلكتروني لكلا من الزائرين والمقيمين وقطاع الأعمال وكافة الخدمات الحكومية بشكل أكثر أمانًا وسرعة عن طريق استخدام البطاقات البنكية والائتمانية مما يكفل ضمان الحصول على الخدمة بشكل آمن وسريع وفعال وموفرًا للوقت والجهد.

بوابات الدفع الإلكتروني بالسعودية

في إطار الحرص الشديد من وزارة المالية السعودية علي استخدام تقنية الدفع الالكتروني وتفعيلها في أغلب المصالح الحكومية، تم إنشاء العديد من البوابات الخاصة بتقنية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية أو التطبيقات الرقمية ومنها مثلا:

:STC Pa y الذي يعد بمثابة محفظة رقمية تسهل تحكم الأفراد بمدفوعاتهم عن طريق التحويل والاستقبال وغيرها عبر الجوال.

Bayan Pay: وسيلة سهلة لكلا من الأفراد والشركات التجارية.

Apple Pay: متاحة فقط عبر أجهزة iPhone أو Apple Watchتمكنك من الدفع بشكل مباشر دون الحاجة إلي بطاقة ائتمانية بشكل بسيط وسريع.

هللة: هو عبارة عن تطبيق يتيح للمستخدم القيام بإدارة تعاملاته المالية اليومية بشكل سهل وآمن، وهناك مبادرات أخري حكومية مثل