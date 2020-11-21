زيت الزيتون البكر وفوائد استخدامه على الجسم خاصة على باطن القدم

يعد زيت الزيتون البكر من أهم الزيوت النباتية على الإطلاق فهو على عكس الزيوت النباتية الاخرى مفيد للغاية للجسم ويساعد على تغذية الجسم وحمايته من العديد من المشاكل كما أن له فوائد عظيمة لعلاج ومشاكل البشرة والشعر بالإضافة إلى ايستخدامه كزيت تدليك فهو يصنع المعجزات، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفو فوائد هذا الزيت المتعددة.

زيت الزيتون البكر القيمة الغذائية لزيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية والأحماض الأمينية الهامة أشهرها الأوميجا 3 والأوميجا 6 وهي عناصر هامة لتغذية الجسم وتقوية المناعة وحمايته من الأمراض.

يفضل استخدام زيت الزيتون كأحد زيوت التدليك للحصول على تلك الأحماض الأمينية فيمكن تدليك الجسم كله به خاصة منطقة القدم فمن المعروف أن القدم تحتوي على العديد من النقاط الحيوية المتصلة بمختلف أعضاء الجسم.

يحتوي زيت الزيتون على كمية كبيرة من فيتامين E وهو المسئول عن منع الاتهابات في الجسم كما يعمل كمضات للأكسدة يكافح الجزيئات الحرة التي تسبب تلف الخلايا بالإضافة إلى أنه فيتامين مفيد جداً للبشرة والشعر.

استخدام الزيت في الطهي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويمنع تراكم الدهون مما يساعد على الحفاظ على صحة القلب ويمنع ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالجلطات أو السكتتات القلبية أو تصلب الشرايين الناتج عن زيادة الدهون في الجسم.

يمكن وضع قطرات بسيطة على باطن القدم ثم الضغط ثم الضغط بالزيت على باطن الإصبع الكبير للرجل لمدة عشر دقائق كاملة هذا يساعد على تهدئة الأعصاب والنوم العميق كما يجعل الشخص ينام لساعات طويلة بكل هدوء ودون قلق.

عند وضع الزيت على باطن القدم وعمل حركات دائرية على القدم بأكملها يساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية في الجسم بأكملة وزيادة الإمداد الدموي إلى جميع أجزاء الجسم.

يساعد التدليك بالزيت على تقليل الألم والتوتر بشكل عام.

يمكن وضعه على القدم كماسك بصورة مستمرة لمنع جفاف القدم وعلاج تشققات الكعب.

يمنح الجسم الطاقة ويقلل من الشعور بالاكتئاب كما يخلص الجسم من الصداع النصفي وآلام الرقبة وآلام العمود الفقري.

فوائد زيت الزيتون البكر لباطن القدم: