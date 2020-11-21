ألمانيا : اعتقال طبيب قتل مرضى بـ كورونا لإنهاء معاناتهم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، أوضحت الشرطة، أمس الجمعة، أن الطبيب ـ 44 عامًا ـ اعترف بقتل أحد الرجلين، وقال إنه أراد أن يجنب المريض المزيد من المعاناة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الطبيب "أبلغ أقارب المريضين، 47 و50 عامًا، قبل إنهاء حياتهما بحقنة قاتلة، يوم 13 و17 نوفمبر الجارى، قبل اعتقاله يوم الأربعاء.

وأوضح مستشفى "إيسين"، الذى يعمل فيه الطبيب المتهم منذ فبراير الماضى، أنه علق عمل الطبيب ويتعاون مع الشرطة فى التحقيق.

ويقع مستشفى إيسين الذى يعمل به الطبيب، فى الجزء الغربى الصناعى، الأكثر تضررًا من جائحة كورونا فى ألمانيا. وكانت البلد الأوروبى فرضت إغلاقًا جزئيًا عامًا منذ أوائل نوفمبر الجارى، شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، إلا أنها استثنت المدارس والمحال التجارية.