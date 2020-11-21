احذر مخالطتهم.. معظم حالات الإصابة بـ كورونا تنتقل من أشخاص لم تظهر عليها الأعراض

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إرشادات محدثة، إن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تنتشر عن طريق أشخاص لم تظهر عليهم أعراض، وفق ما ذكرت قناة "سي إن إن".

وأضافت الوكالة الأمريكية المعنية بالسيطرة على الأمراض، أن هذه الملاحظة الدراسية الهامة تؤكد أهمية ارتداء الكمامة، وكون ذلك أحد الأسباب الرئيسية لاستخدامها لوقاية الجميع.

وقالت الوكالة، في شرحها كيفية استخدام الكمامات للسيطرة على انتشار الفيروس، "تنتشر معظم إصابات السارس- CoV-2 من قبل أشخاص بدون أعراض".

وأشارت في التوجيه المنشور قبل ساعات إلى أن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وأخرى تقدر أن أكثر من 50 في المائة من جميع الإصابات تنتقل من أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض".

وتابعت "هذا يعني أن نصف الإصابات الجديدة على الأقل تأتي من أشخاص على الأرجح غير مدركين أنهم معديون للآخرين".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن 24٪ من الأشخاص الذين ينقلون الفيروس للآخرين لا تظهر عليهم الأعراض أبدًا ، و 35٪ آخرون يعانون من أعراض سابقة.

وقالت أيضًا إن 41٪ أصابوا آخرين أثناء تعرضهم للأعراض.

يأتي هذا بينما تواصلت وتيرة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، ما يعكس قفزة كبيرة لتفشي الوباء في العالم، الذي صار يقترب من 60 مليون إصابة.

وفق ماذكرت وكالة رويترز، فقد سجل العالم رقمًا جديدًا للإصابات بأكثر من 57 مليون إصابة بكوفيد19، بينما قفزت الوفيات لتصل إلى 1,365,111 حول العالم، حيث بلغ العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا 57889287، والولايات المتحدة ، الدولة الأكثر تضررا ، لديها 12268678 حالة ، وتوفي 260.235 من المرض هناك.

تليها الهند التي لديها 9050613 حالة والبرازيل (6020164) وفرنسا (2109.170) وروسيا (2039926).

وأبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 193000 حالة أمس الجمعة، وهو أعلى مستوى يومي جديد للحالات لليوم الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت قناة "سي إن إن"، عن جامعة جونز هوبكنز، وهو أعلى إجمالي للوباء، وتم تسجيل أعلى مستوى يومي سابق في 19 نوفمبر، مع 187833 حالة.