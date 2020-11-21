رئيس وزراء كندا يعلن إغلاق مدينة تورنتو اعتبارا من الاثنين المقبل

وقال فورد خلال مؤتمر صحفي - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "كنت واضحا بشأن هذا: الوضع خطير جدا ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر"، مؤكدا أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ في تورنتو ومنطقة بيل "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل".
وأضاف: "هذا الحجر الذي سيتم خلاله حظر جميع التجمعات الخاصة الداخلية، سيستمر لمدة 28 يومًا على الأقل، وسيخضع المخالفون لغرامات قدرها 750 دولارًا كنديًا (483 يورو)، وستقتصر التجمعات الخارجية على 10 أشخاص، وينطبق ذلك أيضًا على الجنازات وحفلات الزفاف وسائر الاحتفالات الدينية، كما سيتم إغلاق مراكز العلاجات التجميلية وصالونات تصفيف الشعر، وكذلك صالات التدريب الرياضي وقاعات البنغو والكازينوهات".
وتابع: "وستظل المدارس مفتوحة، لكن المطاعم والمتاجر غير الأساسية ستكون مفتوحة فقط لطلبات التوصيل أو الاستلام".
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حذر في وقت سابق الكنديين من أنهم بحاجة إلى مواجهة ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 56 مليونا و563 ألفا و840 إصابة، الخميس.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و354 ألفا و806 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 39 مليونا و352 ألفا و261 حالة.
وتلقت البرازيل، أمس الدفعة الأولى من لقاح كورونافاك الذي طوره المختبر الصيني سينوفاك والذي تمر دراساته السريرية بالمرحلة النهائية.
ووصلت أول 120 ألف جرعة من دواء كورونافاك إلى ولاية ساو باولو، التي أبرمت حكومتها عقدا مع شركة سينوفاك للحصول على ما مجموعه 46 مليون لقاح، أي ما يعادل إجمالي سكان الولاية الأكثر تضررا في البلاد من الوباء التاجي الجديد.
وصرح حاكم ساو باولو، جواو دوريا، الذي استقبل شحنة اللقاحات في المطار برفقة مسئولين محليين آخرين، ورافق عملية نقلها التي تمت وسط حراسة أمنية مشددة، بقوله: "نحن هنا لاستلام الشحنة التي تساعد في إنقاذ حياة الآلاف من البرازيليين".
وبالإضافة إلى استيراد جرعات اللقاح، تنص الاتفاقية المبرمة بين حكومة ولاية ساو باولو والمختبر الصيني أيضا على نقل تكنولوجيا اللقاح إلى معهد بوتانتان، وهو مؤسسة حكومية تنسق التجارب السريرية في البرازيل مع الشركة الآسيوية.
وتجرى التجارب على 13 ألف متطوع في البلاد، ووفقا للنتائج المنشورة هذا الأسبوع في مجلة لانسيت العلمية، فإن اللقاح لديه القدرة على توليد استجابة مناعية في الجسم بعد 28 يوما من الحصول عليه، بنسبة 97% من الحالات.
ومع ذلك، فقد أصبح اللقاح المحتمل بالفعل منطلقا لمعركة سياسية بين رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، وحاكم الولاية الذي يرعى تجربة اللقاح الصيني، في الوقت الذي يراهن فيه بولسونارو على اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية.
جدير بالذكر أن البرازيل أصبحت أحد أكبر مراكز تجارب اللقاحات في العالم، وذلك بسبب التنوع الجيني لسكانها وقدرة بعض مختبراتها، فضلا عن شدة الوباء في البلاد.
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