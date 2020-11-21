سوني تكشف حقيقة زيادة سعر ألعاب بلاي ستيشن ٥

سوني تكشف حقيقة زيادة سعر ألعاب بلاي ستيشن 5، أعلنت شركة سوني اليابانية يوم الأربعاء عن إطلاق منصة ألعاب الجيل الجديد “بلاي ستيشن 5” في شهر نوفمبر المقبل ، بسعر 499.99 دولارًا أمريكيًا، ونسخة بدون مشغل أقراص مضغوطة مقابل 399.99 دولارًا أمريكيًا.

ومهد إعلان السعر الطريق أمام المنافسة بين “بلايستيشن” و “إكس بوكس” التي أطلقتها مايكروسوفت نهاية العام، حيث تحول المستهلكون إلى منصات أفضل تقدم لهم ألعابًا حصرية.

أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي أنها ستبيع النسخة “X” من منصة الألعاب “إكس بوكس” في 10 نوفمبر مقابل 499.99 دولارًا ، بينما ستباع نسخة S الأقل قوة مقابل 299.99 دولارًا.

وكشف مدير شركة Sony Jim Ryan حقيقة التقرير القائل بأن شركة Sony تدرس زيادة سعر ألعاب الطرف الأول إلى أكثر من 70 دولارًا لتتزامن مع إصدار PlayStation 5.

صرح مدير سوني أن الشركة تعتقد أن السعر الجديد معقول ومناسب تنفي سوني التقارير التي تؤكد ارتفاع أسعار الألعاب

وفقًا لبيان نشرته The Telegraph عن رئيس Sony Jim Ryan (Jim Ryan) سُئل الحقيقة بشأن تقرير حديث قال إن الشركة تنوي زيادة سعر ألعاب PlayStation 5، وتؤمن Xbox بخطر منح المستهلكين خيار تنشيط جهازين مختلفين في نفس الوقت.

تنفي سوني التقارير التي تؤكد ارتفاع أسعار الألعاب

وأكد بأنه لا يريد التعليق على أسعار ألعاب الطرف الأول بعد تفعيل الجهاز، تعتبر لعبة الإطلاق لهذا الجهاز حاليًا الأفضل في سلسلة Playstation وسعرها الحالي (٧٠ دولارًا) كافٍ أيضًا.

يؤكد Jim Ryan أن سعر لعبة Sony هو ٧ دولارات فقط

يؤكد جيم ريان بأن أسعار العاب سوني تتراوح ما بين 7 دولارات فقط

فالجدير بالذكر بأن أسعار لعبة Demon s Souls يتراوح في الوقت الحالي حوالي ٧٠ دولاراً، مؤكداً أن الشركة لا تعتقد أنها ستزيد من سعر اللعبة التي تم إصدارها، على الأقل لن تزيد السعر.

وقالت بعض المصادر إن شركة سوني تعتزم تحديد السعر بأكثر من ٧٠ دولارًا، وعارض عدد كبير من المستشارين داخل الشركة الزيادة في السعر، لذلك تم تسويتها أخيرًا عند ٧٠ دولارًا.