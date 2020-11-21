عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يرفض وساطة الاتحاد الإفريقى بين حكومته وتيجراى

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جدة - نرمين السيد - وكان رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، سيريل رامافوسا، أعلن تعيين 3 مبعوثين خاصين إلى إثيوبيا، وهم: يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثى الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، معربًا عن "رغبته العميقة فى إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف".
بينما أكد رامافوسا، أن وفد الاتحاد الإفريقى وصل بالفعل إلى أديس أبابا، لافتًا إلى أنه سيبحث وقف القتال فى تيجراى.
جاء ذلك فى ظل حرب عنيفة تخوضها قوات الجيش الإثيوبى المركزية ضد إقليم تيجراى فى شمال البلاد، منذ أسبوعين، بسبب عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.
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