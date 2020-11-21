ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا لـ 8075 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالة وفاة واحدة و41 إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 7 حالات شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 689 فحصا من بينها 31 فحصا للمتابعة.

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ووفق البيان الصادر عن الصحة الموريتانية فإن الحالات الجديدة موزعة على النحو التالي: الطينطان 1، تفرغ زينة 24، دار النعيم 1، تيارت 2،توجنين 3، عرفات 7، الرياض 3.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 8075 حالة، منها 7561 حالة شفاء، و169 وفاة.

وكانت أوصت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، بعدم استخدام عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسز في علاج مرضى (كوفيد-19) بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم، إذ لا يوجد دليل على أنه يحسن من فرص البقاء على قيد الحياة أو يقلل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وذكرت اللجنة في إرشاداتها: "لم تجد اللجنة أدلة كافية على أن ريمديسيفير حسن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى".

وتمثل هذه الإرشادات انتكاسة أخرى للعقار، الذي جذب انتباه العالم كعلاج محتمل لمرض (كوفيد-19) في الصيف بعد أن أظهرت التجارب المبكرة بعض النتائج الواعدة.

وكان ريمديسيفير أحد الأدوية التي استخدمها الأطباء في علاج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد ثبت في دراسات سابقة أنه اختصر وقت التعافي، واعتمدته أكثر من 50 دولة علاجا لكورونا أو أجازت استخدامه لهذا الغرض.

وشككت غيلياد ساينسز في نتائج تجربة التضامن.

وقالت في بيان، في إشارة إلى اسم العلامة التجارية للدواء، "تم الاعتراف بفيكلوري كمعيار لرعاية المرضى المقيمين في المستشفيات بفيروس كوفيد-19 في إرشادات العديد من المنظمات الوطنية الموثوقة".

وأضافت "نشعر بخيبة أمل لأن إرشادات منظمة الصحة العالمية تتجاهل هذه الأدلة في وقت تتزايد فيه الحالات بشكل كبير حول العالم ويعتمد الأطباء على فيكلوري كأول علاج مضاد للفيروسات معتمد فقط لمرضى كوفيد-19".