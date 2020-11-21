نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تعلن مقتل أحد جنودها في قصف باكستاني على كشمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل جندي هندي، وأصيب آخر في قصف باكستاني على طول الحدود التي تقسم كشمير بين الخصمين المسلحين نوويا.

وأصدر الجيش الهندي، بيانًا اتهم فيه القوات الباكستانية بإطلاق قذائف هاون وأسلحة أخرى على طول "خط السيطرة" في منطقة راجوري الجنوبية.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، وصف المتحدث باسم الجيش الهندي الليفتنانت كولونيل، ديفيندر أناند، الحادث بأنه "انتهاك غير مبرر" لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003، وقال إن القوات الهندية ردت. ولم تعلق باكستان على الفور.

واتهم كل طرف الطرف الآخر ببدء مناوشات حدودية في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي تتنازع عليها الدولتان.

وجاء الهجوم بعد أسبوع من مقتل تسعة مدنيين وستة جنود عندما تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق نيران المدفعية باستهداف مواقع وقرى بعضهما البعض في مواقع متعددة على طول حدود الأمر الواقع.

وكانت حصيلة القتلى من بين أعلى المعدلات التي تم الإبلاغ عنها في السنوات الأخيرة في يوم واحد.