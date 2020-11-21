سعر سامسونج samsung galaxy s20 ultra ضد الماء

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عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج عن هاتفها الجديد سامسونج samsung galaxy s20 ultra علي صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما علنت عن مميزات الهاتف والإمكانيات التي عملت عليها سامسونج عبر هذا الهاتف وكشفت أيضا عن هاتف سامسونج samsung galaxy m21s، مما أثار المنافسة بينه وبين الهواتف الحديثة الأخري بالإضافة إلي أن الهاتف مدعوم بخدمات جوجل وتم تحديث الهاتف من حيث البطارية والشاحن وسعه الهاتف.

مواصفات سامسونج samsung galaxy s20 ultra

أعلنت شركه سامسونج عن إصدارها لهاتف سامسونج samsung galaxy s20 ultra كما أعلنت عن مواصفات الهاتف والتي سوف نختصرها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 8.8×76×166.9 ملي مع وزن 222 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف مقاوم للغبار والماء حتي متر ونصف لمده 30 دقيقه.

الهاتف يدعم معالج من نوع exynos 990 بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج اخر من نوع mali g77 mp11.

شاشه الهاتف infinity o ذات الثقب كما في سامسونج samsung galaxy note 20 من نوع dynamic amoled 2x بدقه 3200×1440 qhd ومعدل كثافه بكسلات تصل 511 بكسل وأبعاد 20:9 وتتميز بوجود طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل سادس وذلك لتحسين أداء الهاتف عند استخدامه.

ذاكره الهاتف 128 جيجا مع 12 جيجا ذاكره عشوائية من نوع ufs 3.0 و lpddr5.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري يصل إلي 1 تيرا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات بارزين عن الظهر الأولي بدقه 108 ميجا بكسل والثانية بدقه 48 ميجا بكسل والثالثة بدقه 12 ميجا بكسل والرابعة كاميرا tof خاصه بالتصوير ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلي فلاش لد.

الكاميرا الأمامية بدقه 40 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء.

الهاتف يدعم مستشعر بصمه مدمج بالشاشة ويدعم أيضا بصمه الوجه.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 5000 أمبير وشاحن بقوه 45 وآت ويدعم شاحن لاسلكي 15 وآت.

ألوان الهاتف اللون الرمادي والأسود.

سعر هاتف سامسونج samsung galaxy s20 ultra

أعلنت شركه سامسونج عن هاتف سامسونج samsung galaxy s20 ultra الجديد عبر صفحتها كما أعلنت أيضا عن سعره في السعودية وهو 4220 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 18500 جنيه مصري، كما يمكنك معرفه سعر سامسونج samsung galaxy note 20 ultra.