موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة قمة الجولة العاشرة من الدوري الأسباني التي ستجمع بين صاحب الأرض أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني حاليا، وفريق برشلونة المتواجد في المركز الثامن حاليا في بداية سيئة جدا للمدرب الهولندي كومان الذي لم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن في الليغا سوى في ثلاث مباريات من سبع مباريات خاضها حقق فيها تعادلين وتلقى خسارتين، بينما فريق أتلتيكو مدريد خاض نفس عدد مباريات البارسا في الليجا ولكنه تمكن من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتعادل مبارتين، ولم يتلقى رفاق سيميوني أية خسارة حتى الآن في البطولة التي يسعى لتحقيق لقبها الغائب عنه منذ ست مواسم وبالتحديد منذ تحقيقه لقبه العاشر موسم 2013-2014، وسينطلق موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت 21-11-2020 في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد يستضيف برشلونة في مباراة قمة يأمل فيها رفاق سيميوني مواصلة مشوار الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس تواليا في الليغا مستغلا معنويات لاعبيه المرتفعة من تحقيق فوز عريض في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق قادش واكتسحه برباعية نظيفة عن طريق جواو فليكس “هدفين”، سواريز، وماركوس لورنتي ليقتنص الفريق ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى 17 نقطة.

أتلتيكو مدريد لن يكون في نزهة إطلاقا أمام البارسا الذي يتفوق على الهنود الحمر في المواجهات العشر الأخيرة بينهما في كافة البطولات، حيث تمكن البلوغرانا من تحقيق الفوز في خمس مباريات، بينما حقق أتلتيكو مدريد انتصار وحيد فقط، وانتهت أربع مواجهات بينهما بالتعادل منها المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ 33 من الدوري الأسباني الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق سجلهما كلا من ميسي وديجو كوستا بالخطأ في مرماه، بينما سجل ساؤول هدفا أتلتيكو مدريد.

برشلونة يأمل في مواصلة انتصاراته في الدوري الأسباني بعد أن حقق فوز عريض في الجولة الماضية على ملعبه الكامب نو أمام ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين ليعود لسكة الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في المواجهة التي سبقت مباراة بيتيس بتعادله أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق.

20:00 توقيت غرينتش.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

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تعليق: رؤوف خليف.

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