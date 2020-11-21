إصابة نجل ترامب بفيروس كورونا

إصابة نجل ترامب بفيروس كوروناأصيب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وقال ناطق باسم نجل الرئيس الأمريكي في تصريح لشبكة "سي إن إن" إن "نتيجة دونالد كانت إيجابية في بداية الأسبوع وخضع للحجر الذاتي بعدها".

وأضاف أن أعراض الإصابة لم تظهر عليه، كما أنه يتبع حاليا الإرشادات الخاصة بمرضى كوفيد-19.

وكان دونالد ترامب جونيور شغل وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شكك في توقيت إعلان شركة "فايزر" نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا.

(وكالات)

