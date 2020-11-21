4 أعشاب طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مخاطر ضغط الدم المرتفع، الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية، لذلك يصفه خبراء بـ"القاتل الصامت".

وحسب موقع "هيلث لاين" المتخصص في الأخبار العلمية، فإن ارتفاع ضغط الدم يحدث حين يفوق ضغط الدم الانقباضي 130 ملم زئبق، أو حين تكون قيمة الضغط الانبساطي أكثر من 80 ملم زئبق.

وإلى جانب الاستعانة بطبيب لعلاج ضغط الدم المرتفع في حالة الإصابة به، يوصي خبراء الصحة بـ4 أعشاب مفيدة قد تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل ومخاطر ارتفاعه، وهي:

الريحان: عشب شائع في الطب البديل لأنه غني بالعديد من المركبات القوية. يحتوي الريحان على نسبة مهمة من مركب الأوجينول، الذي ربطته أبحاث طبية بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم.

تشير الدراسات إلى أن الريحان يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف ضغط الدم.

البقدونس: عشب مشهور في المطبخ الأميركي والأوروبي والعربي له خصائص غذائية رائعة، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية، التي قد تقلل من ضغط الدم.

وأظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والكوليسترول.

الكرفس: تتوفر به العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم، إضافة إلى الألياف.

وقال "هيلث لاين" إن الكرفس قد يساعد في خفض ضغط الدم، من خلال العمل كواحدة من "حاصرات طبيعية" لقنوات الكالسيوم، ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات حول أثر النبات على ضغط الدم.