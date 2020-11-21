ألمانيا تقترب من 23 ألف إصابة جديدة بـ كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أكد معهد "روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، تسجيل 22.964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى ألمانيا إلى 209.528 إصابة مؤكدة.





ووذلك استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، أشار المعهد الألمانى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات فى ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس إلى 13.884 وفاة، بزيادة قدرها 254 حالة مقارنة باليوم السابق، بينما بلغ عدد المتعافين من الإصابة إلى 593.100 حالة. وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ 1.05، ما يعنى أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين فى المتوسط.

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