كورونا يتخطى حاجز الـ57 مليون إصابة و1.3 مليون وفاة حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز، تسجيل أكثر من 57 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى صباح اليوم السبت، ارتفاعًا من 56.922.150 إصابة تم تسجيلها حتى أمس الجمعة.





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