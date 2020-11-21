الإمارات تقر بالتعاون مع شركات سايبر إسرائيلية منذ زمن بعيد

قال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، محمد حمد الكويتي، إن بلاده عملت مع شركات سايبر إسرائيلية، قبل توقيع اتفاق التحالف والتطبيع برعاية أمريكية في سبتمبر الماضي.

وأضاف الكويتي، وفقًا لموقع صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية، مساء أمس، الجمعة، أن "هناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة أو أوروبا"؛ موضحًا "قد سمح لنا ذلك بالاستفادة من العمل عبر وسيط وتوقيع عقد معهم، لم يتطلب الأمر أن يجري التعامل مباشرة مع إسرائيل".

وأكد أنه مع توقيع اتفاق التطبيع بدأت الكثير من المعاملات مع شركات الإنترنت الإسرائيلية، بما ذلك في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية والتعليم، وشدد على أن "إسرائيل شريك إستراتيجي لنا، هي جيدة في مجال الدفاع السيبراني وبناء مناعة إلكترونية، نريد التعلم منهم".

واستدرك يقول: "المنتجات التي طورتها إسرائيل في مجال السوفت وير والهارد وير تساعدنا في تعزيز القدرات الحالية".

كما ألمح المسؤول الإماراتي إلى استخدام بلاده لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي طورته شركة "NSO" الإسرائيلية، في ما زعم أنه جاء في إطار "مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن الإرهاب قد أضر بالإمارات وإسرائيل.

وعن التعاون الإماراتي الإسرائيلي، قال: "لقد بدأنا بالفعل في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، ليس فقط في مجالات مثل الزراعة والصحة والنفط والغاز، ولكن أيضًا في قطاعات مثل الإنترنت والتكنولوجيا والرقمنة وحتى التعليم والأكاديميا".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغيابها عن الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي، قال: لا نريد لا نريد أن يكون مستقبلنا رهينة لأشياء حدثت منذ زمن طويل في إسرائيل أو في دول عربية كانت في صراع مع إسرائيل.

وأبرم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع بنك هبوعليم، أكبر مصرف في إسرائيل، وذلك عقب توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له، أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الإسرائيلي الذي يعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد تهدف إلى "اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة"، موضحا أن هذه الاتفاقية ستتيح لمركز دبي المالي العالمي "زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، فضلا عن زيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه".