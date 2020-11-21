ضربة لـ ترامب.. تويتر يعلن تسليم حساب الرئاسة الأمريكية لـ بايدن

تلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضربة جديدة وذلك بعد أن أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت عن تسليم الحساب الرسمي الخاص بالرئاسة الأمريكية إلى جو بايدن يوم 20 يناير من العام القادم.

وقالت شبكة "تويتر" إنه سيتم نقل حساب الرئاسي الأمريكية تلقائيًا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن وذلك خلال اللحظة التي سيؤدي فيها اليمين رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ذلك الأمر سينطبق أيضًا على حساب البيت الأبيض وحساب نائب الرئيس الأمريكي وحساب السيدة الأولى أيضًا وعدد قليل من الحسابات الرسمية الأخرى المرتبطة بالرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم منصة "تويتر"، "نيك باسيليو" ان تويتر تستعد بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021.

وأضافت أن ذلك الأمر تم فى عام 2017 وقت انتقال الرئاسي الأمريكية لـ ترامب مؤكدة أن هذه العملية تتم بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ولا تتطلب العملية أي نوع من مشاركة المعلومات بين فريق ترامب المنتهية ولايته وفريق بايدن القادم، وذلك وفقًا للشركة.

وأفادت أن جميع التغريدات الموجودة ضمن تلك الحسابات تتم أرشفتها، وتقوم تويتر بنقل الحسابات إلى بايدن في يوم التنصيب مع مسح التغريدات السابقة بعد أرشفتها.

وتابعت منصة "تويتر" إن ممثليها سيجتمعون مع مسؤولي بايدن في الأشهر المقبلة لمناقشة تفاصيل كيفية استخدام الإدارات الجديدة لمنصة تويتر.

وأعلن البيت الأبيض في عام 2016 عن خطة لنقل الأصول الرقمية إلى الرئيس المقبل للولايات المتحدة وعندما غادر الرئيس الأسبق باراك أوباما منصبه في عام 2017، تم تحويل الحسابات الرئاسية لأوباما إلى حسابات مؤرشفة تحت إدارة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.

ورفض البيت الأبيض في عهد ترامب الانخراط في نقاش عام حول تفاصيل الانتقال الرئاسي، الذي يتضمن ما يحدث مع الأصول الرقمية، مثل حسابات تويتر الحكومية.

وفي سياق منفصل يسعي ترامب يستعد إنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق الولادة، قبل انتهاء ولايته.