نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موريتانيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 8075 حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، حالة وفاة واحدة و41 إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 7 حالات شفاء.

وقد أجرت وزارة الصحة الموريتانية، 689 فحصا من بينها 31 فحصا للمتابعة، ووفقًا للبيان الصادر عن الصحة الموريتانية.

وتوزع الحالات الجديدة،على النحو التالي: الطينطان 1، تفرغ زينة 24، دار النعيم 1، تيارت 2،توجنين 3، عرفات 7، الرياض 3.

وأعلنت الصحة الموريتانية، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد، حتى الآن إلى 8075 حالة، منها 7561 حالة شفاء، و169 وفاة.