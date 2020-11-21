أخبار اليمن : 20 غارة عدوانية وخروقات متواصلة في الحديدة

دوت الخليج -

20 غارة عدوانية وخروقات متواصلة في الحديدة

شن طيران العدوان السعودي 20 غارة على عدد من المحافظات، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق حدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية. 20 غارة عدوانية وخروقات متواصلة في الحديدةشن طيران العدوان السعودي 20 غارة على عدد من المحافظات، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق حدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 242 خرقاً في الحديدة بينها تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة وكيلو 16. ولفت المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان بالحديدة شملت أيضا ستة خروق بقصف مدفعي، و220 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة . وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية. وحسب وكالة الانباءاليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديريات مدغل ومجزر وصرواح بمحافظة مأرب. كما شن طيران العدوان السعودي ، ثلاث غارات على المرازيق في خب والشعف وغارة على اللبنات بمديرية الحزم بمحافظة الجوف وغارة على مجازة بعسير.



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