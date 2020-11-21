طهران : سقوط قذيفة فى باحة السفارة الإيرانية لدى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الإيرانية لدى أفغانستان، اليوم السبت، إن قذيفة صاروخية أصابت مبنى السفارة، حيث أن أحد الصواريخ التى أطلقت على كابول صباح اليوم سقطت فى باحة السفارة، لكن دون وقوع إصابات.





وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أوضحت السفارة الإيرانية فى كابول أن عدة شظايا أصابت المبنى الرئيس والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، لافتة إلى عدم وقوع إصابات وأن جميع موظفى السفارة فى صحة جيدة. وكانت العاصمة الأفغانية كابول قد تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ، وسط أنباء عن سقوط 8 قتلى من المدنيين ونحو 22 مصابًا آخرين بعد سقوط 14 قذيفة هاون على المدينة.

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