حصيلة قياسية.. روسيا تقترب من 25 ألف إصابة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم السبت، تسجيل 24.822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7.168 حالة فى العاصمة موسكو، ما يمثل حصيلة قياسية تسجله البلاد فى يوم واحد.





وبحسب المراكز الروسية لمواجهة وباء كورونا، ارفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس فى البلاد إلى 64.748 إصابة مؤكدة. كما أعلنت السلطات الروسية تسجيل 467 وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى وفيات روسيا بسبب الجائحة إلى 35.778 حالة.

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