البرلمان العربي: استضافة السعودية قمة العشرين يؤكد ريادتها عالميا

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، استضافة المملكة العربية السعودية، قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديًا، مشيدًا بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة التي تعول عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استضافة السعودية لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية؛ تؤكد الدور الريادي العالمي للمملكة في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خريطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية.

يشار إلى أن قمة قادة مجموعة العشرين تنطلق اليوم، إذ تجمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم لمعالجة القضايا العالمية الملحة.

وارتقت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين إلى مستوى التحدي هذا العام، حيث برزت كقيادة حازمة وفعالة ليس فقط في جمع قادة العالم في ظل ظروف غير مسبوقة لمواصلة الحوار، بل بعزمها الواثق على عقد قمة ناجحة تفيد العالم.

ويقود الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث إن أجندة وإدارة الرئاسة جرت بتوجيه منه، ويدعمه في ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما أن الدكتور فهد تونسي هو الأمين العام لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وتقع عليه مهمة الإشراف على الرئاسة والقيام بها هذا العام.

فى السياق ذاته، أكد رئيس مجموعة شباب العشرين (Y20) ومدير الأبحاث في مؤسسة محمد بن سلمان "مـسـك الخيريــة" عــــثمان العمر، أهمية استضافة ورئاسة المملكة لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين لهذا العام، كونها تعقد برئاسة دولة عربية، ما يبرز مكانة ودور المملكة الريادي في تمثيل صوت العالم العربي، ولكونها دولة أكثر سكانها من الشباب، ولهذا وضعت المملكة العربية السعودية من أحد أهدافها تمكين المرأة والشباب.