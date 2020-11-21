نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على يوم الطفل العالمي ومتى صدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الضروري أن تعلم ماهو يوم الطفل العالمي كان من أنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 مساعدة وتشجيع والتفاهم بين الأطفال في العالم دون تميز لون بشرة أو دين أو جنس مهما كان والدفع للمزيد من ألاهتمام بالأطفال .

في عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل ينص هذه القانون الذي اعتبر هو حجر الأساس للجمعية على أن ( الجنس البشرى مدين للطفل بأفضل ما لديه ) , والجدير بالذكر أتاحه الجمعية الاحتفال بيوم الطفل ليس له يوم محدد حيث تحتفل الصين وجمهورية التشيك والبرتغال ودول أخرى بهذه المناسبة في 1 يونيو.

من المعتاد في كل عام الموافق يوم الطفل العالمي تخصص اليونيسف موضوعاَ لكل يوم من أيام يوم الطفل , على سبيل المثال فى عام 2017 دعت اليونيسف الأطفال حول أرجاء العالم تمثيل دور الكبار مثل وسائل الأعلام و السياسة للتعبير عن حرية الأطفال الذين بحاجة لمساعدة .

في عام 2018 دعت قادة العالم للالتزام بحقوق الطفل دون تفاوض أو مجادلة .

والجدير بالذكر في المملكة المتحدة كان موضوع تركيز يوم الطفل في عام 2019 كان عن سمنة الأطفال وتزايدها ومشاكلها الصحية والنفسية على الطفل وخفض معدل أستهلاك الحلويات والسكر الغير طبيعي أطلاقاَ للطفل .

عام 1964 صدر قرار في البرلمان الهندي للاحتفال بيوم 14 نوفمبر كيوم الطفل. في هذا اليوم ، تجري المدارس في جميع أنحاء البلاد أحداثًا مختلفة للأطفال مثل الدراما ومسابقة الملابس التنكرية والنزهات. في بعض المدارس والمؤسسات ، يلقي الأطفال أيضًا الخطب.