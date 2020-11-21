بعد فرنسا.. برلمان هولندا يوافق على حظر الذئاب الرمادية التركية

جدة - نرمين السيد - طالبت أحزاب هولندية بحظر لفاعليات تنظيم "الذئاب الرمادية" التابع لأنقرة، وسط حالة من الرفض الواسع فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى يواجهها التنظيم المتعصب للعرقية التركية.





وبحسب صحيفة "زمان" التركية، يأتى المقترح الذى تقدم به الحزب الحاكم فى هولندا والحزب الاشتراكى المعارض للبرلمان الهولندى، بعد أسبوعين من إعلان فرنسا حظر الذئاب الرمادية رسميًا، حيث طالبوا بحظر التنظيم المتعصب للقومية التركية، وحليف حزب العدالة والتنمية الإخوانى فى تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح الأحزاب الهولندية حظى بالموافقة الأولية، بتصويت 147 عضوًا من أصل 150، إذ حذرت السياسيون فى هولندا من أن "الذئاب الرمادية" تسببت فى توتر خطير داخل المجتمع الهولندى.

ومن المقرر أن يتم التصويت مجددًا على المقترح بعد عرضه على الحكومة الهولندية، إذ أن حركة "الذئاب الرمادية"، الغير مسجلة رسميًا فى تركيا، تقوم على تمجيد الشعب التركى، وتحلم باستعادة السلطنة العثمانية، ما يجعلها تساند بقوة الأطروحات الرسمية فى موضوع إبادة الأرمن، والعرقية الكردية التى تمثل جزءًا كبيرًا من الشعب التركى.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت حل منظمة "الذئاب الرمادية" قبل أكثر من أسبوعين، رافضة ممارسات الحركة التى تسعى لإثارة الكراهية والتمييز العرقى وتورطت فى أعمال عنف، كما وافق البرلمان الألمانى على دراسة حظر الجماعة اليمينية التركية المتعصبة، التى نشأت فى الستينات من القرن الماضى.