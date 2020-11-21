الجيش الإثيوبى يعلن السيطرة على «عدى جرات» ويتقدم نحو معقل تيجراى

وذكر البيان الصادر عن فريق الطوارئ التابع للحكومة الإثيوبية، أن قوات الجيش تمكنت من هزيمة متمردى جبهة تحرير تيجراى، وسيطرت على مدينة "عدى جرات" الهامة.
وكان الجيش الإثيوبى أعلن سيطرته الكاملة على مدينة "أكسيوم" التاريخية بعد دفاع من قوات الجبهة للوقوف أمام زحف قواته نحو عاصمة الإقليم مقلى.
وبحسب البيان، فرضت قوات الجيش الإثيوبى طوقًا على مدينتى "عدوة وعدى جرات" المهمتين من الناحية الغربية التى يقود فيها الجيش حربًا ضد قوات جبهة تحرير تيجراى، حيث لجأت قوات الجبهة إلى منطقة "زلخلخة"، وقامت بقطع الطريق لعرقلة تقدم قوات الجيش الإثيوبى هناك.
ويواصل الحكومة الإثيوبية، بقيادة أبى أحمد، هجومًا واسعًا على إقليم تحرير تيجراى شمال إثيوبيا، منذ أسبوعين تقريبًا، تأديبًا للإقليم الذى أجرى انتخابات استقلال محلية وأعلن قادته انفصالهم عن الحكومة المركزية فى أديس أبابا.
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