الرئيس الإسرائيلي يحث بايدن على إعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم السبت، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على محاولة "إعادة الثقة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام.

وحرص الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في البداية، على تسليط الضوء على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بغض النظر عن الحزب الحاكم في البيت الأبيض، وذلك في مقابلة مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مؤسسة فكرية أمريكية أول مقابلة له منذ الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وقال الرئيس الإسرائيلي، الذي استذكر صداقته الطويلة مع جو بايدن، "نعلم أن الصداقة بين الأمريكيين والإسرائيليين تتجاوز السياسة"، وأعلن أنه دعا الرئيس المنتخب لزيارة إسرائيل، كما فعل مع جميع الرؤساء الأمريكيين الجدد.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال ريفلين، إنه يعلم أنه "من وقت لآخر لدينا خلافات في الرأي، وكذلك مع الإدارة الأمريكية، حول الفهم الحقيقي لمعنى الدولتين لشعبين".

لكنه أصر على أننا محكومون للعيش معًا، فهذا قدرنا، ومقدر لنا أن نعيش معًا"، و"قبل كل شيء، يجب علينا استعادة الثقة".

وفي سياق منفصل تلقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة إسرائيل.

من جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد، في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي، المواقف الإيجابية والبناءة له، معربا عن تقدير الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية التي من شأنها أن تسهم في استقرار المنطقة بأسرها.

كما وجه بن زايد الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة الإمارات.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات الشهر المقبل تلبية لدعوة من ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، عملية تطبيع كاملة من أجل نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول الخليج.