نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1262 إصابة جديدة بكورونا و771 حالة شفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 133.003 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وكشفت إجراءات التقصي والفحص في الإمارات، عن 1262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 157.785 حالة.

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وسجلت السلطات الصحية الإماراتية، حالة وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 548 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وسجلت الصحة الإماراتية، شفاء 771 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 148.080.