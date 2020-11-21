"أموال قطرية" تورط مرشحا أميركيا لمجلس الشيوخ

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن مرشحا عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ حصل على آلاف الدولارات مقابل منح قناة قطرية ترخيص بث أفلام وثائقية.

وقال موقع القناة إن شركة المرشح الديمقراطي عن ولاية جورجيا، جون أوسوف، والمسماة "Insight TWI" تعمل في مجال الإنتاج السمعي البصري.

وتنتج هذه الشركة غالبا أفلاما وثائقية، ثم تبيع حقوق بثها لقنوات محلية ودولية. وأوضح المصدر أن الكشوفات التي أبلغ عنها أوسوف تكشف أن شركته حصلت على أكثر 5 آلاف دولار من قناة "الجزيرة".

وتتعلق الأفلام الوثائقية التي حصلت الجزيرة على حقوق بثها بتحقيقات في أميركا اللاتينية وبفيروس إيبولا.

واعتبرت "فوكس نيوز" أن المبلغ الذي دفعته الجزيرة للشركة "مثير للجدل"، لا سيما وأن القناة القطرية تعرضت لانتقادات شديدة خلال السنوات الماضية.

وذكر السناتور الجمهوري ديفيد بيرديو أن "شركة أوسوف دخلت في شراكات مع بعض الأفراد والمنظمات الأكثر بؤسا".

وأضاف: "لقد أظهر أوسوف تدبيرا سيئا من خلال العمل مع قناة تعرف بأنها ناطقة بلسان الإرهابيين".

ويقول مراقبون إن قناة الجزيرة تعتبر "بوق الجماعات الإرهابية"، إذ دأبت - وبشكل حصري على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وخلفه، وعدد من الإرهابيين.