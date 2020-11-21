إطلاق نار فى ألمانيا ومقتل شخصين

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، إلقاء القبض على مشتبه به، مضيفةً أنه لا توجد مؤشرات على خلفية إرهابية.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، عثرت خدمات الطوارئ الألمانية على امرأة مصابة بطلقات نارية قاتلة ملقاة فى أحد الشوارع فى حى جيبرسدورف، كما عثر رجال الشرطة على جثة رجل على مقربة منها.
وأشارت البيانات الرسمية فى نورنبرج أن فرقة خاصة من الشرطة تتولى العمل فى موقع الجريمة، وطوقت الشوارع المحيطة بموقع الحادث، دون الإدلاء بأى معلومات إضافية بشأن الحادث.
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