تركيا تواصل استفزازاتها فى شرق المتوسط وتمدد التنقيب عن النفط

جدة - نرمين السيد - أعلنت تركيا، اليوم السبت، تمديد مهمة التنقيب لسفينتها "أوروتش ريس" بمنطقة شرق المتوسط، فى تجاهل تام للدعوات الأوروبية لوقف تجاوزات أنقرة فى المنطقة المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، عضوى الاتحاد.





وبحسب شبكة "سكاى نيوز عربية"، أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها "أوروتش ريس" فى المنطقة المتنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 29 نوفمبر الجارى، فى خطوة ستؤدى إلى رفع درجات التوتر بالمنطقة.

وكانت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أعلنت فى 11 نوفمبر الجارى، تمديد عمل سفينة التنقيب "أوروتش ريس" فى البحر المتوسط حتى 23 نوفمبر الجارى، بدلًا من يوم 14 من الشهر نفسه الذى كان محددًا لإنهاء عملها.

وتسعى تركيا لإيجاد موطئ قدم لها فى منطقة شرق المتوسط الغنية بالنفط، متعدية بذلك على الحدود البحرية لليونان وقبرص، ما يثير غضبًا محليًا ودوليًا واسعًا ضد أنقرة والنظام الحاكم فيها، حيث حذر الاتحاد الأوروبى وواشنطن من استمرار الاستفزازات التركية مع دول المتوسط، معلنين استعدادهما لفرض عقوبات رادعة ضد النظام التركى.