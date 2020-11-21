الرئيس الإسرائيلي يدعو ملك البحرين إلى زيارة تل أبيب

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى زيارة إسرائيل، وأهدى الوزير نسخة مترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة العبرية.

وحيا ريفلين الزياني بالعربية بتحية "السلام عليكم"، مرحبا بزيارته الأولى إلى إسرائيل، معربا عن شكره وتقديره للملك البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشدد أمامه على أننا "بعهد جديد من الصداقة والتعاون وفي هذه الروح، أنا سعيد باستقبالك كصديق".

وأعرب ريفلين أمام الزياني عن أمله بانتهاء أزمة كورونا والبدء باستقبال مزيد من السياح، بينهم سياح بحرينيون، مشددا على أن الإسرائيليين متلهفين لزيارة البحرين.

وقال: "حتى هذا الوقت يجب أن نكون قد قطعنا مرحلة من التعاون في مجالات كثيرة من بينها التكنولوجيا، والأمن والصحة، والغذاء والبيئة وغيرها".

وشدد ريفلين على أنه في هذا الوقت السلام ممكن، متوجها إلى الفلسطينيين قائلا: "إسرائيل تريد أن تحيا بسلام في المنطقة، يهود ومسلمين، جميعنا أبناء إبراهيم، إسرائيليين وفلسطينيين، لم يحكم علينا أن نعيش معا، إنما قدر لنا ذلك حان الوقت لبناء ثقة وعمل سلام".

وقدم العزاء بوفاة رئيس حكومة البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الملك البحريني، وبعدها دعا الملك البحريني إلى زيارة إسرائيل وقال: "شرف كبير لي دعوة ملك البحرين إلى زيارة القدس"، واختتم أقواله: "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله البحرين".

الوزير الزياني شكر ريفلين على استقباله وقال: "هذه الأمور يطالب بها الشعب البحريني: السلام، التسامح والتعايش أيضا في وقت الخلافات والإيمان الحقيقي في السلام. هذه القيم يقودها الملك في المنطقة ومن منطلق هذه القيم نحن نؤمن أن السلام ممكن".

وأضاف: "نحن نعرف أنه ستكون تحديات سنواجهها، سأنقل تحيتك ودعوتك النبيلة إلى الملك، وأيضا سأنقل التعازي"، وأهدى الرئيس الإسرائيلي للوزير الزياني نسخة مترجمة للقرآن الكريم إلى العبرية، وهي ترجمة قام بها والده بروفيسور يوسف يوال ريفلين.

في سياق منفصل، حث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على محاولة "إعادة الثقة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام.