فى ذكرى البيعة السادسة.. شاعر سعودي يهدى الملك سلمان هذه القصيدة

عبر الشاعر السعودي مفلح الصاطي الحربي، عن حبه لخادم الحرمين الشريفين فى قصيدة مليئة بكلمات فاضت بمشاعر الحب جاءت تحت عنوان "سلمان العزم والحزم"، وذلك فى ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين.

وهنأ الشاعر الحربي المملكة قيادة وحكومة وشعبا، مشيدًا فى الوقت ذاته بالإنجازات التى تحققت على أرض المملكة ومسيرتها التنموية فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وإليكم نص القصيدة:

لك بيعة فى قلب كل مواطن

هى عروة وثقى لا تنفصم

ولك الولاء الحق أنت إمامنا

والأمر من عند المهيمن أعظم

سلمان عزمك سيرة محمودة

والحزم منك خليقة لا تعدم

بالخير كفك بالندى مأهولة

وشباب جودك عامر لا يهرم

وبذلك خيرك للدنى فى رحمة

والأرض تشهد بالعطا والأنجم

فى قلب شعبك ثابت من حبكم

فى مغنم أو كان يوما مغرم

ياخدم البيتين دمت موفقا

يزهو بمجدك فى الديار المسلم

ورعاك رب العرش فى عليائه

وهو الكريم المستجيب المنعم

ويحتفل السعوديون بتلك الذكرى وهم يستذكرون سيرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي ترتبط بشكل وثيق بمسيرة المملكة ونهضتها وتطورها على مدار 9 عقود.

فقد ولد الملك سلمان في 31 ديسمبر 1935 بعد 3 أعوام فقط من قيام والده بتوحيد الدولة وتحويل اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر عام 1932م، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ.

وقد عاصر الملك سلمان جميع ملوك المملكة منذ تأسيسها على يد والده، وعمل معهم منذ أن دخل العمل السياسي في الـ19 من عمره أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة عام 1954، ليُكّون سيرة زاخرة بالعطاء والخبرات.

خبرات وظفها لإحداث نقلة نوعية ونهضة تنموية في المملكة عقب توليه مقاليد الحكم في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015، ليقود المملكة في سنوات معدودة إلى ما بات يوصف بـ"سعودية جديدة".

ولم يكتفِ بالملك سلمان بتطوير الحاضر بل رسم ملامح مستقبل مشرق للمملكة، عبر خارطة طريق أطلقها بعد عام واحد من توليه الحكم تحمل اسم "رؤية 2030" تقود لنهضة شاملة في مختلف المجالات.