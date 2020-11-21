أخبار اليمن : بتكليف من رئيس المؤتمر.. السياغي يقدم واجب العزاء بوفاة وزير خارجية سوريا

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المؤتمر نت - بتكليف من رئيس المؤتمر.. السياغي يقدم واجب العزاء بوفاة وزير خارجية سوريا
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دوت الخليج -
بتكليف من رئيس المؤتمر.. السياغي يقدم واجب العزاء بوفاة وزير خارجية سوريا
بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، قام رئيس دائرة العلاقات الخارجية عضو الأمانة العامة للمؤتمر السفير يحيى السياغي، بتقديم واجب العزاء بوفاة نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الفقيد وليد المعلم إلى أبناء الجالية السورية في الجمهورية اليمنية الذين أقاموا مراسيم العزاء بوفاة المعلم عصر اليوم في العاصمة صنعاء.
ونقل السياغي إلى رئيس وأعضاء الجالية السورية تعازي رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام برحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، معتبراً أن رحيله مثل خسارة للدبلوماسية السورية والعربية.
من جانبه عبر رئيس الجالية السورية في اليمن علي ناصيف عن شكره وتقديره لقيادة المؤتمر الشعبي العام على تقديم واجب العزاء، مؤكداً أن رحيل المعلم خسارة للسوريين في المقام الأول وللعرب ومنهم اليمنيين بفضل ما كان يتمتع به من علاقات وخبرات دبلوماسية واسعة، شاكراً كل اليمنيين الذين شاركوا إخوانهم من أبناء الجالية السورية في مراسيم العزاء بوفاة وزير الخارجية السورية وليد المعلم.
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