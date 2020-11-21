بريطانيا تقترب من 1.5 مليون إصابة كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا، اليوم السبت، إلى 1.48 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، بتوقيت لندن، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





كما أكدت بيانات الجامعة المتخصصة فى تتبع إحصائيات وباء كورونا عالميًا، إلى أن إجمالى الوفيات فى البلاد جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 54.381 حالة وفاة، بينما تعافى 3.260 شخصًا من المصابين حتى صباح اليوم.

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