بوتين فى قمة العشرين : مستعدون لتقديم لقاح كورونا لجميع البلدان

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال اجتماع مجموعة العشرين اليوم السبت بحسب "سبوتنيك"، إن نمو الاقتصادات الوطنية قد تعرض لتقويض خطير، وإن الوباء أودى بالفعل بمئات الآلاف من الأرواح، وفقد الملايين وظائفهم ودخلهم.
وتابع قائلا : "دور مجموعة العشرين هنا هو منع حدوث ذلك".
وأشار إلى أن تخفيض قيمة العملات الوطنية، وخاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، يحمل مخاطر كبيرة فى حالة الجائحة، حيث تتراجع عائداتها المالية، بينما تتزايد الحاجة إلى تخصيص أموال لمكافحة فيروس كورونا، وبالتالى زيادة تكلفة خدمة الديون العامة".
كما دعا إلى ضرورة العمل لتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا" للعالم بأسره، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتقديمه لجميع البلدان التى تطلبه.
وقال : "تؤيد روسيا مشروع القرار الرئيسى للقمة الحالية الذى يهدف إلى توفير لقاحات فعالة وآمنة للجميع، بدون شك، يجب أن تكون أدوية التحصين فى المجال العام، وبلدنا روسيا، بالطبع، على استعداد لتزويد المحتاجين باللقاحات التى طورها علماؤنا".
وتحدث بوتين عن منظمة التجارة العالمية، وأنه لا بديل عنها لكنها بحاجة للتطوير.
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