ترامب : ترقبوا معلومات تزوير كبيرة للناخبين بشأن جورجيا

جدة - نرمين السيد - وكتب ترامب: "معلومات تزوير كبيرة للناخبين بشأن جورجيا.. ترقبوا".

​وبحسب "سبوتيك"، لا تعترف إدارة الخدمات العامة بالولاية، والتى يديرها مسؤول عينه ترامب، بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول المقار الحكومية ومن استخدام التمويل المتاح عادة للإدارة القادمة.

ويقول منتقدو ترامب إن رفضه الإذعان للنتيجة ستترتب عليه آثار خطيرة على الأمن القومى وعلى مواجهة جائحة كورونا التى أودت بحياة أكثر من 250 ألفا بالولايات المتحدة.

ويستعد الديمقراطى بايدن لتولى مهام الرئاسة رسميا فى 20 يناير، لكن الجمهورى ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات فى عدد من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.