رد قوي من اليونان بعد تمديد تركيا عمليات التنقيب في شرق المتوسط

أصدرت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، بيانًا أدانت فيه قرار تركيا الأخير بتمديد عملية سفينتها أوروك ريس في منطقة شرق المتوسط المتنازع عليها.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن "تركيا أصدرت اليوم تحذير نافتكس غير قانوني جديد لتعلن بذلك عن استمرار عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في الفترة من 21 وحتى 29 نوفمبر الجاري في منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف البيان أن "تركيا بذلك تواصل انتهاكها للقانون الدولي للبحر المتوسط. السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع البيان: "لسوء الحظ تتجاهل تركيا مجددًا دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي لتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر، فضلًا عن الامتثال للقانون الدولي.

وأوضح البيان أن "هذه الإجراءات التي تلغي فعليًا أي احتمال لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تأتي في وقت يقول فيه المسؤولون الأتراك إن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي يمثل "أولوية استراتيجية".

واختتم البيان بقوله إن اليونان تدين مرة أخرى هذا السلوك الاستفزازي، الذي يبعد أي احتمال لحوار بناء، داعية تركيا إلى سحب تحذير نافتكس غير القانوني على الفور.