روسيا تفرض عقوبات على 25 بريطانياً وتمنعهم من دخول أراضيها

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تفرض عقوبات شخصية على 25 بريطانيا، وتمنعهم من دخول الأراضي الروسية.

وأوضحت زاخاروفا، في بيان اليوم السبت، أن هذه الإجراءات "تأتي ردا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لذلك قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على 25 ممثلًا بريطانيًا ممنوعون من دخول أراضي روسيا"، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات البريطانية فرضت في يوليو الماضي، عقوبات خاصة بها على عدد من المسؤولين الروس، وذلك على خلفية ما يسمى قضية ماجنيتسكي، مبينة أن الجانب الروسي قدم توضيحات شاملة حول التساؤلات المتعلقة بالقضية المذكورة، والتي يبدو أن لندن تفضل تجهاهلها، وأنه من غير المفهوم ما هو الأساس الذي تستند إليه السلطات البريطانية لدى تحديد المذنبين وتحديد العقاب لهم.

ودعت زاخاروفا القيادة البريطانية مجددا للتخلي عن نهج المواجهة غير المبرر تجاه روسيا، محذرة من أن أي خطوات غير ودية لن تبقى دون رد حتمي ومناسب.

يذكر أن ما يسمى بـ"قائمة ماجنيتسكي"، قائمة تدرج فيها واشنطن، من تتهمهم بالضلوع في مقتل المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي الذي قضى في حبسه الاحترازي سنة 2009 على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال شارك فيها رجل أعمال أمريكي، تتهمه روسيا بالعمالة لمخابرات بلاده، وتطالب بتسليمه لها.