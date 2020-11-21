إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 57.9 مليون

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 57.9 مليونكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها بلغت 57 مليونا، و910 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 40 مليونا و109 آلاف مريض، فيما عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس نحو مليون و378 ألف وفاة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم الجمعة، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة وعدد الوفيات، حيث سجلت 659 ألف و863 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,089 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات إجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (260,283 وفاة)، والبرازيل (168,662 وفاة)، والهند (132,764 وفاة)، والمكسيك (100,823 وفاة)، وبريطانيا (54,286 وفاة).