باريس تتوعد أنقرة : عليها الكف عن ضرب مصالحنا

جدة - نرمين السيد - قال وزير التجارة الخارجية الفرنسى فرانك رييستى فى حديث لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم السبت، إن الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبى سيبحث الملف التركى وقد يضاعف التضييق على أنقرة.





وعزا ذلك إلى ما وصفة بالسلوك التركى "غير المقبول" فى إقليم قرة باغ منددا أيضا بـ"توظيف (تركيا) خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا لإلحاق الضرر بها وبقيمها". وقال بحسب "روسيا اليوم" : "تلعب تركيا دورا مستنكرا" فى هذا المجال، نتمنى أن تتغير تركيا وأن يتغير هذا السلوك التوسعى فى شرق المتوسط وعمليات التنقيب المرافقة التى تمس بالسيادة القبرصية واليونانية". كما دعا أنقرة إلى الكف عن ضرب مصالح بلاده فى القارة السمراء "لاسيما فى شمال إفريقيا وما يرافق ذلك من تجارة أسلحة والتخلى عن استغلال مسألة الهجرة فى التعاطى مع أوروبا، متابعًا : "نحن نعرف أنهم يلعبون على هذا الوتر، وهذا لم يعد ممكنا".

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